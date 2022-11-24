Канадские военные начали обучение украинских саперов в Польше: подробности

В среду, 24 ноября, канадские специалисты приступили к обучению украинских саперов в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Сегодня около 40 канадских военных начали преподавать первый курс для украинских саперов под руководством Канады в Польше", - рассказала она.

По словам Ананд, обучение сосредоточено на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывчатых веществ и их использовании во время взрывных работ.