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Украинские снайперы пройдут обучение в Испании: что известно

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 12:20
Украинские снайперы пройдут обучение в Испании: что известно Фото: украинские снайперы пройдут обучение в Испании (vozpopuli.com)
Автор: Наталия Гурковская

Испанские вооруженные силы подготовят украинских снайперов на военной базе в Толедо. Соответствующее соглашение было подписано двумя странами в понедельник, 7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Vozpopuli.

Программа подготовки украинских снайперов предполагает обучение 400 украинских военнослужащих каждые два месяца.

Соглашение о сотрудничестве также предусматривает обучение другим возможностям: от базового курса обезвреживания взрывчатых веществ и до парамедицинского обучения.

Кроме того, Испания рассматривает возможность обучения украинских солдат приемам, связанным с киберзащитой, а также использованию средств, которые недавно были отправлены в Украину, таких как полевая артиллерия 105/14 и ракетный комплекс "Hawk".

Как пишет издание, учебные программы являются частью Миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Украина), спонсируемой Европейским Союзом, которая дополняет доставку оружия в Украину, чтобы противостоять российскому вторжению.

По данным, предоставленным Минобороны, Испания организовала более 30 логистических перевозок оружия и материалов в Польшу для их последующей передачи Украине.

Как сообщалось, испанская НПО Help to Ukraine передала Украине 20 роботов для дистанционного обследования пациентов "Homedoctor".

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