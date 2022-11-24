Канадські військові розпочали навчання українських саперів у Польщі: подробиці
У середу, 24 листопада, канадські фахівці розпочали навчання українських саперів у Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Канади Аніти Ананд.
"Сьогодні близько 40 канадських військових почали викладати перший курс для українських саперів під керівництвом Канади у Польщі", - розповіла вона.
За словами Ананд, навчання зосереджено на виявленні, ідентифікації та знешкодженні вибухових речовин та їх використанні під час вибухових робіт.
"Ці навички врятують життя та допоможуть українцям захистити свій народ. Канада підтримує Україну, оскільки її героїчні Збройні сили продовжують боротися проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", - додала міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іспанські збройні сили підготують українських снайперів на військовій базі в Толедо. Відповідну угоду було підписано двома країнами у понеділок, 7 листопада.
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