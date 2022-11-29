В Канаде заявили, что нападения РФ на энергетику только усилили поддержку Украины среди союзников

Атаки российских военных на объекты электроэнергетики и гражданскую инфраструктуру только усилили поддержку Украины со стороны союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в комментарии The Guardian .

"России вообще нет за столом переговоров. И поэтому наша цель сейчас - лишь укрепить позиции Украины на местах путем военной помощи, обмена разведданными и финансовой поддержки. Потому что делая это, мы фактически укрепляем их позицию за столом переговоров. Впоследствии будет дипломатическое решение. Так было в каждом отдельном конфликте. Но мы еще не там", - сказала она.

Она отметила, что у Украины сильна поддержка в преддверии саммита НАТО, несмотря на сообщения о том, что западные союзники опасаются длительных и дорогостоящих поставок оружия - и обеспокоены скоростью, с которой Украина тратит свои боеприпасы.

"Мы должны убедиться, что украинцы смогут пережить эту тяжелую зиму", - сказала она, добавив, что министры энергетики стран НАТО ищут пути разрешения надвигающегося энергетического кризиса.

Напомним, недавно Канада выделила для Украины 10 млн долларов на закупку генераторов для критической инфраструктуры.

Кроме того, Канада продлит срок обучения украинских военных в Британии до конца 2023 года.

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