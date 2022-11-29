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У Канаді заявили, що напади РФ на енергетику лише посилили підтримку України серед союзників

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Вівторок 29 листопада 2022 12:36
У Канаді заявили, що напади РФ на енергетику лише посилили підтримку України серед союзників Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Атаки російських військових на об'єкти електроенергетики та цивільну інфраструктуру тільки посилили підтримку України з боку союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі у коментарі The Guardian.

"Росії взагалі немає за столом переговорів. І тому наша мета зараз - лише зміцнити позиції України на місцях шляхом військової допомоги, обміну розвідданими та фінансової підтримки. Тому що, роблячи це, ми фактично зміцнюємо їхню позицію за столом переговорів. Згодом буде дипломатичне рішення. Так було в кожному окремому конфлікті. Але ми ще не там", - сказала вона.

Вона зазначила, що Україна має сильну підтримку напередодні саміту НАТО, незважаючи на повідомлення про те, що західні союзники побоюються тривалих і дорогих поставок зброї - і стурбовані швидкістю, з якою Україна витрачає свої боєприпаси.

"Ми повинні переконатися, що українці зможуть пережити цю важку зиму", - сказала вона, додавши, що міністри енергетики країн НАТО шукають шляхи вирішення енергетичної кризи, що насувається.

Нагадаємо, нещодавно Канада виділила для України 10 млн доларів на закупку генераторів для критичної інфраструктури.

Окрім того, Канада продовжить термін навчання українських військових у Британії до кінця 2023 року.

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