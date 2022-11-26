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Канада выделила для Украины 10 млн долларов на генераторы

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Оттава, Суббота 26 ноября 2022 08:54
Канада выделила для Украины 10 млн долларов на генераторы Фото: Канада закупит для Украины генераторы (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Наталья Юрченко

Канада выделила для Украины 10 млн долларов. Эти деньги пойдут на закупку генераторов для критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра международного развития Канады Харджита Саджана в Twitter.

"В то время как Путин продолжает свои безрассудные нападения на невинных людей, наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 миллионов долларов Международной организации по миграции для закупки и распространения генераторов для критической инфраструктуры в Украине", - написал он.

Напомним, что Чехия и Франция передали для Украины оборудование для обеспечения света и тепла.

Также Финляндия готовится предоставить Украине экстренную помощь из-за российских атак на инфраструктуру. Страна отправит энергетическое оборудование.

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