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Канада будет обучать украинских военных в Британии еще до конца 2023 года, - Трюдо

Новина українською →
Боли, Среда 16 ноября 2022 16:18
Канада будет обучать украинских военных в Британии еще до конца 2023 года, - Трюдо Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Канада продлит срок обучения украинских военных в Британии. Эта миссия будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита G20 на Бали, цитируемого CBC News.

"Миссия по подготовке украинских солдат в Британии в рамках тренировочной миссии Unifier ("Объединитель"), которая продолжается с 2015 года, будет продолжена еще до конца 2023 года", - сказал Трюдо.

При этом СМИ отмечают, что такое заявление прозвучало от канадского премьера после того, как совсем недавно Канада пообещала предоставить еще 500 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании, участие в которых, в частности, принимают инструкторы из Канады.

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Вооруженные силы Украины Великобритания Канада Джастин Трюдо
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