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Резников показал бронемашины Senator, которые Украине передала Канада

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Украина, Четверг 10 августа 2023 09:06
Резников показал бронемашины Senator, которые Украине передала Канада Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Канада передала украинским военным бронемашины Senator. Министр обороны Алексей Резников показал новые автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны в Twitter.

Резников поблагодарил канадских коллег Аниту Ананд и Билла Блэра, а также народ Канады за переданные бронированные машины. Он подчеркнул, что у Канады и Украины одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.

Сам министр сделал тест-драйв броневика для ВСУ. Резников попытался поездить на Senator по бездорожью.

"Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Это ведь люди побеждают в войне", - отметил глава Минобороны.

Что известно о машинах Senator

Senator - высокопроходные бронемашины канадского производителя Roshel. Автомобиль используется для разных задач, в частности для транспортировки личного состава, эвакуации раненых. Также на них можно установить оружие.

Напомним, Канада еще зимой объявила о передаче Украине машин Senator. В июне стало известно, что часть автомобилей уже доставлена.

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