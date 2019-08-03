У Канаді через витік хімікатів евакуювали жителів села

Фото: на місці інциденту (Trehia May Stevenson/Facebook)

Поблизу села Ірвін сталася аварія поїзду, що перевозив хімікати

Жителів канадського села Ірвін було евакуйовано через витік хімікатів, який стався в результаті аварії поїзду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Як повідомляється, у п'ятницю, 2 серпня, поблизу Ірвін зійшли з колій щонайменше 12 вагонів з хімікатами. За даними поліції, речовина в деяких вагонах є дуже легкозаймистою.

Для забезпечення безпеки, канадська влада провела евакуацію населення Ірвін та жителів його околиць. Люди були відправлені в приймальний центр при адміністрації округу Сайпресс.

Крім того, влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Очевидці повідомляються, що один з вагонів загорівся.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на станції Колосівка в Миколаївській області стався витік хімічно небезпечної речовини з цистерни місткістю 60 тонн. За попередньою інформацією рятувальників, стався витік бензолу. Причини події наразі встановлюються.

Також РБК-Україна писало, що на Запорізькому титаномагнієвому комбінаті (ЗТМК) 28 липня стався витік тетрахлориду титану. Витік стався через протікання передавального бака. Аварія була ліквідована. Про жертв чи постраждалих в результаті події не повідомлялося.

Додамо, що 7 липня у Туреччині на азотному заводі в провінції Кютах'я стався вибух. Зазначалося, що з різних точок міста були помітні жовті випари на місці пожежі.