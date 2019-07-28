На Запорізькому комбінаті стався витік тетрахлориду титану

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В даний час аварія була ліквідована повністю

На Запорізькому титаномагнієвому комбінаті (ЗТМК) сьогодні, 28 липня, стався витік тетрахлориду титану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Запорізькій області.

Повідомлення про подію на території ТОВ "ЗТМК" надійшло в Службу порятунку "101" сьогодні о 10:36. На місце події за підвищеним номером виклику прибуло 10 одиниць основної та спеціальної техніки ГУ ДСНС в Запорізькій області та 45 рятувальників.

Встановлено, що витік стався на території ТОВ "ЗТМК" з-за протікання передавального бака. Для ліквідації наслідків аварії - осадження випарів, рятувальники створили водяну завісу з допомогою насадок-розпилювачів, а також привели у готовність обладнання для подачі піни. Співробітники комбінату ліквідували витік небезпечної хімічної речовини, перекривши вентиль бака і встановивши бандаж.

Через годину після виклику рятувальників, аварія була ліквідована повністю.

Нагадаємо, поблизу Білої Церкви автомобіль з хімікатами впав в річку, в результаті чого стався витік і забруднення води.