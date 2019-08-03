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В Канаде из-за утечки химикатов эвакуировали жителей села

Новости » Происшествия    03.08.2019 - 08:30
В Канаде из-за утечки химикатов эвакуировали жителей села
Фото: на месте инцидента (Trehia May Stevenson/Facebook)

Вблизи села Ирвин произошла авария поезда, перевозившего химикаты

Жители канадской деревни Ирвин были эвакуированы из-за утечки химикатов, которая произошла в результате аварии поезда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Как сообщается, в пятницю, 2 августа, вблизи Ирвин сошли с путей не менее 12 вагонов с химикатами. По данным полиции, вещество в некоторых вагонах являетсям очень легковоспламеняющимся.

Для обеспечения безопасности, канадские власти провели эвакуацию населения Ирвин и жителей его окрестностей. Люди были отправлены в приемный центр при администрации округа Сайпресс.

Кроме того, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Очевидцы сообщаются, что один из вагонов загорелся.

Напомним, ранее сообщалось, что на станции Колосовка в Николаевской области произошла утечка химически опасного вещества из цистерны емкостью 60 тонн. По предварительной информации спасателей, произошла утечка бензола. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

РБК-Украина писало, что на Запорожском титаномагниевом комбинате (ЗТМК) 28 июля произошла утечка тетрахлорида титана. Утечка произошла из-за протекания передаточного бака. Авария была ликвидирована. О жертвах или пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Добавим, что 7 июля в Турции на азотном заводе в провинции Кютахья произошел взрыв. Отмечалось, что из разных точек города были заметны желтые испарения на месте пожара.

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Новости Украины эвакуацияКанадахимикатыУтечка
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