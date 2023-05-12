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Канада введет санкции против лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Молдове

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Пятница 12 мая 2023 20:23
Канада введет санкции против лиц, причастных к дестабилизации ситуации в Молдове Фото: Джастин Трюдо, премьер Канады (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада намерена ввести новый набор санкций на лиц и связанные с ними организации в Молдове, ставящие под угрозу международный мир и безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Премьер-министр Джастин Трюдо и президент Молдовы Майя Санду провели встречу, обсудили глобальные последствия войны РФ против Украины, а также безопасность в Восточной Европе.

"Премьер-министр подтвердил поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Молдовы перед лицом российской агрессии и дестабилизирующей деятельности, включая дезинформацию, гибридную тактику, вмешательство и поддержку сепаратистского региона Приднестровья", - сказал Трюдо.

Трюдо подчеркнул поддержку Молдовы со стороны Канады, объявив о новой инициативе, которая поможет повысить способность Национальной полиции Молдовы обеспечивать безопасность, особенно в районах с большим количеством беженцев и мигрантов.

"Канада также объявила о намерении ввести новый набор санкций в соответствии с Законом о специальных экономических мерах по незаконному и жестокому вторжению России и оккупации Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти новые правила позволят Канаде налагать санкции на лиц и связанные с ними организации в Молдове, систематически нарушающие права человека, ставящие под угрозу международный мир и безопасность или принимая участие в значительных коррупционных действиях.

Напомним, что Европейский союз сможет налагать санкции на лиц, ответственных за поддержку или совершение действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдовы.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

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