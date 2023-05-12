Канада запровадить санкції проти осіб, причетних до дестабілізації ситуації у Молдові

Канада має намір запровадити новий набір санкцій на осіб і пов’язані з ними організації в Молдові, які ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо .

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо та президент Молдови Мая Санду провели зустріч, обговорили глобальні наслідки війни РФ проти України, а також безпеку у Східній Європі.

"Прем’єр-міністр підтвердив підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності Молдови перед лицем російської агресії та дестабілізуючої діяльності, включаючи дезінформацію, гібридну тактику, втручання та підтримку сепаратистського регіону Придністров’я", - сказав Трюдо.

Трюдо підкреслив підтримку Молдови з боку Канади, оголосивши про нову ініціативу, яка допоможе підвищити здатність Національної поліції Молдови забезпечувати безпеку, особливо в районах з великою кількістю біженців і мігрантів.

"Канада також оголосила про намір запровадити новий набір санкцій відповідно до Закону про спеціальні економічні заходи щодо незаконного та жорстокого вторгнення Росії та окупації України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці нові правила дозволять Канаді накладати санкції на осіб і пов’язані з ними організації в Молдові, які систематично порушують права людини, ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку або беруть участь у значних корупційних діях.