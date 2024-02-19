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Канада призвала Китай сохранить безопасность для судов в Красном море

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай должен сыграть свою роль в сохранении Красного моря безопасным для торговли, поскольку китайские суда также подвергаются риску.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Жоли рассказала, что в субботу на двусторонней встрече с министром иностранных дел Китая Ван И она заявла, что Пекин должен "помочь повлиять на хсиутов, чтобы сохранить Красное море открытым".

"Это в интересах Китая как экспортера", - заявила она. 

Атаки хуситов на корабли в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море. А 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

На днях хуситы атаковали ракетой в Красном море танкер под панамским флагом, который перевозил сырую нефть в Индию, а вышел из российского черноморского портового города Новороссийск.

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