Шел из России. Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с нефтью в Красном море

Хуситы атаковали ракетой в Красном море танкер под панамским флагом, который перевозил сырую нефть в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что ракета, выпущенная из Йемена, поразила танкер Pollux в левый борт. Судно было атаковано в 72 морских милях (133 км) к северо-западу от порта Моха у берегов Йемена.

По данным LSEG, танкер Pollux вышел из российского черноморского портового города Новороссийск 24 января и должен был быть разгружен в Парадипе, Индия, 28 февраля. Судно принадлежит компании Oceanfront Maritime Co SA.

Индийская нефтяная компания владеет нефтеперерабатывающим заводом мощностью 300 тысяч баррелей в сутки в Парадипе, на востоке штата Одиша. После удара йеменские хуситы заявили, что будут продолжать нападения на суда в Красном море в знак солидарности с боевиками ХАМАС.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы обстреляли ракетами танкер Marlin Luanda компании Trafigura Group вечером 26 января. Удар произошел примерно в 55 милях к юго-востоку от города Аден. На борту судна возник пожар.

Позже стало известно, что танкер перевозил российские нефтепродукты для производства бензина и пластмасс. Сырье было загружено на судно в Греции, что свидетельствует о нарушении перевозчиком санкций ЕС и США на экспорт российских нефтепродуктов.

Второй раз хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нефтью 12 января. Сообщается, что запуск ракеты был совершен в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден. Отмечается, что судно было выбрано в качестве цели для удара, вероятно, на основании устаревшей общедоступной информации. Ранее танкер находился во владении одной из британских компаний.