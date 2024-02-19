Канада закликала Китай зберегти безпеку для суден у Червоному морі

Жолі розповіла, що в суботу на двосторонній зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї вона заявила, що Пекін повинен "допомогти вплинути на хсіутів, щоб зберегти Червоне море відкритим".

"Це в інтересах Китаю як експортера", - заявила вона.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі. А 7 лютого з території Ємену хусіти запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден у південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Днями хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту до Індії, а вийшов із російського чорноморського портового міста Новоросійськ.

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