Канада виступила проти повернення Росії до G8

У Канаді виступають проти повернення Росії до складу G8. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час зустрічі зі своїм британським колегою Борисом Джонсоном в рамках саміту G7, повідомляють на сайті канадського уряду.

Так, під час зустрічі прем'єр-міністри Канади та Британії обговорили відносини з Російською Федерацією та наголосили на неможливості її повернення до складу "Великої вісімки".

Очільники урядів погодилися з тим, що повернення Росії до G8 можливе лише після припинення агресії проти України.

Також Джонсон подякував главі канадського уряду за підтримку в засуджені ситуації з отруєнням в Солсбері, яке сталося в березні 2018 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед початком саміту G7 у французькому місті Біарріц влада Німеччини заявила, що питання повернення Росії до "Великої вісімки" є неактуальним. В Німеччині наголосили, що це питання поки не обговорюється.

Також РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт G7 замість Росії у відповідь на ініціативу президента США Дональда Трампа повернуться до формату G8.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив 20 серпня, що було б доцільно дозволити РФ приєднатися до G7. При цьому Європейський союз виступив проти приєднання Росії до групи G7.