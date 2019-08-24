ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туск пропонує запросити Україну на наступний саміт G7

Новини » Політика    24.08.2019 - 13:35
Туск пропонує запросити Україну на наступний саміт G7
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - Europian Parlament)

Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки"

Президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ВВС Роса Аткінса.

За його словами, Туск засуджує "логіку" президента США Дональда Трампа в прагненні повернути Росію в групу "Великої сімки". Президент Європейської ради заявив, що "краще запросити Україну в наступному році".

Виступаючи на прес-конференції перед початком саміту в Біарріце Туск заявив, що "причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні".

Нагадаємо, саміт держав "Великої сімки" відкривається сьогодні у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

Додамо, група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірно.

Як відомо, президент США Дональд Трамп сказав 20 серпня, що було б доцільно дозволити РФ приєднатися до G7. При цьому Європейський союз виступив проти приєднання Росії до групи G7.

Зеленський і Туск обговорили неприйнятність повернення РФ до G7 Туск відмовив Джонсону в зміну угоди по Brexit
Новини України Дональд Туск
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся