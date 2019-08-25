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Лідери G7 обговорили повернення до формату "Великої вісімки" за участі Росії

Новини » Політика    25.08.2019 - 04:25
Лідери G7 обговорили повернення до формату "Великої вісімки" за участі Росії
Фото: переговори лідерів G7 (twitter.com/JustinTrudeau)

Зміст цієї дискусії не розголошують

Лідери G7 ("Великої сімки") на саміті у французькому Біарріце обговорили питання повернення до формату G8 з участю Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, які цитують японське агентство Kyodo.

Зазначається, що представник японського уряду повідомив агентству, що лідери G7 обговорили вищезазначене питання, однак зміст цієї дискусії "ні за що не буде розголошена".

Раніше повідомлялося, що перед початком саміту "Великої сімки" німецька влада заявила, що повернення в G7 Росії не актуальне.

РБК-Україна писало, що президент Європейської ради Дональд Туск запропонував запросити Україну на наступний саміт "Великої сімки" (G7) замість Росії у відповідь на ініціативу президента США Дональда Трампа повернуться до формату G8.

Як відомо, саміт держав "Великої сімки" відкрився 24 серпня у французькому місті Біарріце. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном через Кашмір.

Також повідомлялося, що група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірне.

У Євросоюзі проти повернення Росії і відтворення G8 Меркель, Макрон і Джонсон "поховали" план Трампа повернути Росію в G7, - Reuters
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