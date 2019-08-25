Канада выступила против возвращения России в G8

В Канаде выступают против возвращение России в состав G8. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи со своим британским коллегой Борисом Джонсоном в рамках саммита G7, сообщают на сайте канадского правительства.

Так, во время встречи премьер-министры Канады и Британии обсудили отношения с Российской Федерацией и отметили невозможности ее возвращения в состав "Большой восьмерки".

Главы правительств согласились с тем, что возвращение России в G8 возможно только после прекращения агрессии против Украины.

Джонсон выразил благодарность главе канадского правительства за поддержку в осуждении ситуации с отравлением в Солсбери, которое произошло в марте 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что перед началом саммита G7 в французском городе Биарриц власти Германии заявили, что вопрос возвращение России в "Большую восьмерку" является неактуальным. В Германии подчеркнули, что этот вопрос пока не обсуждается.

РБК-Украина писало, что президент Европейского совета Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России в ответ на инициативу президента США Дональда Трампа вернутся к формату G8.

Как известно, президент США Дональд Трамп заявил 20 августа, что было бы целесообразно позволить РФ присоединиться к G7. При этом Европейский союз выступил против присоединение России к группе G7.