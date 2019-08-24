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У Німеччині заявили, що повернення до формату G8 поки не обговорюється

Новини » Політика    24.08.2019 - 12:44
У Німеччині заявили, що повернення до формату G8 поки не обговорюється
Фото: прапори країн "Великої сімки" (army.mil)

Німецькі власті заявили, що повернення до G7 РФ неактуально

Перед початком саміту "Великої сімки" німецькі власті заявили, що повернення в G7 Росії не актуально. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті відомства канцлера ФРН.

У Німеччині заявили, що повернення РФ до групи поки не обговорюється.

"Повернення до формату G8 з Росією поки не обговорюється. Всі партнери G7 вирішили усунути Росію від групи у зв'язку з окупацією Криму", - заявили в німецькому уряді.

Крім того, в заяві наголошується, що розширення групи на основі спільних цінностей можливо в будь-який час за згодою всіх партнерів G7".

Нагадаємо, саміт держав "Великої сімки" відкривається сьогодні у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

Додамо, група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірно.

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