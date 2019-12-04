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Путін відкинув умови України для транзиту газу

Новини » Політика     04.12.2019 - 16:10
Путін відкинув умови України для транзиту газу
Фото: Володимир Путін (http://kremlin.ru/)

Росія готова прокачувати газ у Європу, але на своїх умовах

Президент РФ Володимир Путін назвав неприйнятними умови Києва для транзиту російського газу в Європу з 1 січня 2020 року. Про це президент РФ Володимир Путін заявив після переговорів з президентом Республіки Сербія Олександром Вучичем в Москві.

При цьому він заявив про бажання продовжувати транзит по території України у наступному році.

Як нагадав Путін, Росія і Україна ведуть газові переговори.

"Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери, можливі, вони економічно неприйнятні для нас поки що. Але я сподіваюся, що це запитна позиція, і вдасться позиції якось узгодити", - сказав Путін.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний або укласти новий контракт на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" у своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.

Зазначимо, що газове питання планують обговорити під час зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна на переговорах у нормандському форматі 9 грудня в Парижі.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна хотіла б укласти транзитний контракт на 10 років з великим об'ємом прокачування. При цьому, як заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, якщо контракт буде короткостроковим, то ціна транзиту зросте в 20-30 разів.

Україна також готова закуповувати російський газ за європейськими цінами без знижки. При цьому поки мова йде компенсацію 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і недопоставлені обсяги за контрактом 2009 року.

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