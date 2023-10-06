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Санду заявила, что Пригожин хотел свергнуть власть в Молдове

Пятница 06 октября 2023 18:45
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Санду заявила, что Пригожин хотел свергнуть власть в Молдове Фото: Майя Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Наемники частной военной компании "Вагнера" и ее главарь Евгений Пригожин стояли за попыткой государственного переворота в Молдове.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Она уточнила, что Евгений Пригожин планировал переворот в начале этого года.

"По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой Пригожина. Ситуация действительно драматическая, и мы должны защитить себя", - сказала Санду.

Она добавила, что они хотели побудить антиправительственные протесты стать насильственными.

Россия нацелилась на выборы в Молдове

Также она сообщила, что РФ использует различные методы, в том числе наличные и банковские карты, выпущенные в Дубае, для переправки денег в Молдову с целью подкупа избирателей.

На этой неделе Санду обратилась к ЕС с просьбой ввести санкции против компаний, связанных с пророссийским политиком Молдовы Илоном Шором, которые он использует для продолжения перекачки денег в страну.

Санду сказала, что у нее есть доказательства того, что Россия специально нацелилась на местные выборы, чтобы получить политический импульс перед президентскими выборами в следующем году и парламентскими выборами 2025 года.

Спецслужбы Молдовы обнаружили по меньшей мере 20 миллионов евро, которые РФ переводит в страну в политических целях.

Переворот в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Его целью было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что Россия всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

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Российская Федерация Молдова ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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