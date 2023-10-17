Канада ввела санкції проти російських колаборантів у Молдові

Канада сьогодні, 17 жовтня, повідомила про введення санкцій проти російських колаборантів у Молдові. Вони займаються дестабілізацією обстановки в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Канади .

"Ці санкції запроваджуються проти дев'яти молдовських осіб, пов'язаних із впливовими олігархами, такими як Володимир Плахотнюк та Ілан Миронович Шор, які раніше зазнали санкцій з боку Канади", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що деякі особи, які потрапили сьогодні під санкції, також пов'язані з політичною партією "Шора", на яку Канада наклала санкції в червні 2023 року у відповідь на її зусилля, які вона продовжує докладати для дестабілізації демократично обраного уряду Молдови на користь Росії.

Канада також вводить санкції щодо шести телевізійних станцій, у яких Комісія Молдови з надзвичайних ситуацій відкликала ліцензії на діяльність. Ці канали активно просувають і поширюють російську дезінформацію, щоб виправдати агресивну війну Росії проти України.

Канада запроваджує ці санкції проти російських колаборантів у Молдові в контексті четвертого засідання платформи підтримки Молдови. Вона координує міжнародну підтримку Молдови в контексті кризи, спричиненої агресивною війною Росії проти України.

Фізичні особи, які потрапили під санкції

Олександр Валерійович Калінін;

Григоре Іванович Карамалак;

Віра Плахотнюк;

Валерій Клименко;

Марія Альбот;

Сергій Бургуджі;

Ігор Химич;

Тетяна Платон;

Аріна Коршикова.

Медіа, проти яких Канада ввела обмеження

Перший канал у Молдові;

РТР-Молдова;

Акчент-ТВ;

НТВ-Молдова;

ТВ-6;

Орхей-ТВ.

Переворот у Молдові

Президент України Володимир Зеленський у лютому заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Його ціллю було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Президент Молдови Мая Санду повідомила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

Нещодавно президент Молдови Майя Санду повідомила, що найманці приватної військової компанії "Вагнера" та її ватажок Євген Пригожин стояли за спробою державного перевороту в Молдові.