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Канада ведет переговоры о поставках Украине сотен современных дронов, - СМИ

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Среда 08 марта 2023 00:39
Канада ведет переговоры о поставках Украине сотен современных дронов, - СМИ Фото: Канада ведет переговоры о поставках Украине сотен современных дронов (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

Канадское правительство обсуждает передачу Украине сотен современных разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Post.

"Оттава ведет переговоры о поставках Украине сотен высокотехнологичных производимых в Канаде дронов, которые украинцы назвали "единственным продуктом на рынке, удовлетворяющим все наши операционные потребности", - пишут СМИ.

В материалы указывается, что вице-премьер Украины Юлия Свириденко летом направила письмо министрам обороны и финансов Канады с запросом на предоставление 300 дронов Teledyne Flir R70 Skyranger, производимых в провинции Онтарио.

Как отмечает National Post, если Канада согласится передать БПЛА и обеспечить обучение украинских военных, это ей обойдется примерно в 115 миллионов долларов США.

"Запрос на передачу дронов до недавнего времени не был приоритетом, однако источники утверждают, что к заключению соглашения теперь привлечена Канадская коммерческая корпорация - государственный концерн, помогающий иностранным правительствам закупать канадские товары", - добавляет издание.

Напомним, Канада выделяет Украине 3 млн канадских долларов на разминирование территории страны.

Кроме того, Трюдо ранее заявлял, что Оттава готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

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