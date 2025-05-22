Звезды "Лилля", "Борнмута" и "Порту": Канада назвала состав, которым сыграет против Украины

Главный тренер сборной Канады - американский специалист Джесси Марш огласил список футболистов, вызванных для подготовки к матчам июньского турнира Canadian Shield, который состоится в Торонто. На нем "кленовые" сыграют, в частности, со сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт канадского футбола .

Кто сыграет против Украины

На домашнем турнире канадцы проведут две игры - против Украины (7 июня) и Кот-д'Ивуара (10-го). К поединкам будут готовиться 23 исполнителя.

Состав сборной Канады

Вратари:

Максим Крепо ("Портленд Тимберс", США)

Дейн Сент-Клер ("Миннесота Юнайтед", США)

Защитники:

Зоран Бассонг ("Спортинг Канзас-Сити", США)

Дерек Корнелиус ("Марсель", Франция)

Люк де Фужероль ("Фулхэм", Англия)

Джейми Найт-Лебель ("Кру Александра", Англия)

Ричи Ларея ("Торонто")

Джоуэл Уотерман ("Монреаль")

Сэм Адекугбе ("Ванкувер Уайткэпс")

Полузащитники:

Тейджон Бьюкенен ("Вильярреал", Испания)

Джейкоб Шаффельберг ("Нэшвилл", США)

Нико Сигур ("Хайдук", Хорватия)

Матье Шуанье ("Грассхоппер", Швейцария)

Стивен Эуштакиу ("Порту", Португалия)

Исмайель Коне ("Ренн", Франция)

Натан Салиба ("Монреаль")

Али Ахмед ("Ванкувер Уайткэпс")

Джейден Нелсон ("Ванкувер Уайткэпс")

Нападающие:

Джонатан Дэвид ("Лилль", Франция)

Промис Дэвид ("Юнион", Бельгия)

Даниэль Джеббисон ("Борнмут", Англия)

Кайл Ларин ("Мальорка", Испания)

Тани Олувасеи ("Миннесота Юнайтед", США)

Состав команды не совсем оптимальный. Отсутствует главная звезда сборной - защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис, который травмирован. Также нет в составе защитника шотландского "Селтика" Алистера Джонстона и его коллеги по амплуа Моиза Бомбито из французской "Ниццы".

Впрочем, присутствуют в обойме такие известные, в частности в Европе, исполнители, как Джонатан Дэвид ("Лилль"), Кайл Ларин ("Мальорка"), Стивен Эуштакиу ("Порту"), Исмайель Коне ("Ренн") и другие.

Американский тренер Джесси Марш имеет в составе достаточно опытных исполнителей, из которых за год (возглавил сборную Канады 13 мая прошлого года) успел сколотить довольно крепкий коллектив. А учитывая еще и фактор родных стен, можно смело прогнозировать, что подопечным Сергея Реброва легко не будет.

Canadian Shield: особенности турнира

В соревновании примут участие четыре сборные, наибольший рейтинг из которых имеет команда Украины.

Состав участников турнира:

Украина - 25 место в рейтинге ФИФА

Канада - 30

Кот-д'Ивуар - 41

Новая Зеландия - 86

Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.

Матчи сборной Украины (по киевскому времени)

7 июня, 22:30, Канада - Украина

10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина

Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.

В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех матчей.

Сборная Украины в своей истории однажды уже встречалась с Канадой. Поединок, состоявшийся 8 октября 2010 года в Киеве принес ничью - 2:2.

А вот с Новой Зеландией "сине-желтые" сыграют впервые. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.