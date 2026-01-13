RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Канада срочно призывает граждан покинуть Иран

Иллюстративное фото: протесты в Иране (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

МИД Канады срочно призывает своих граждан покинуть Иран из-за угрозы безопасности, рекомендовав выезд через Армению или Турцию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил МИД Канады в социальной сети Х.

Так, МИД Канады обнародовал срочное предупреждение для своих граждан, находящихся в Иране. Правительство страны призывает канадцев покинуть территорию государства как можно скорее.

Причиной такого срочного призыва дипломаты называют обострение политической ситуации и ситуации безопасности в Иране на фоне массовых протестов и возможного насилия против иностранцев.

МИД Канады подчеркнул, что граждане должны немедленно пересмотреть свои планы пребывания в стране и организовать безопасный выезд.

В ведомстве рекомендуют делать это через соседние страны - Армению или Турцию, поскольку прямые рейсы могут быть ограничены или опасны.

"Мы призываем всех граждан Канады немедленно пересмотреть свои планы пребывания в Иране и организовать безопасный выезд", - говорится в официальном сообщении МИД.

Канадские дипломаты отметили, что правительство и дальше следит за ситуацией и будет предоставлять обновления по безопасности для граждан, которые остаются на территории Ирана.

 

Протесты в Иране

Стало известно, что в Иране речь может идти о 12 тысячах погибших в результате масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются уже 16 дней.

Отметим, что задержанным на протестах в Иране грозит смертная казнь в ближайшее время.

Между тем несмотря на масштабные репрессии президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".

