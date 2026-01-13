Канада срочно призывает граждан покинуть Иран

Так, МИД Канады обнародовал срочное предупреждение для своих граждан, находящихся в Иране. Правительство страны призывает канадцев покинуть территорию государства как можно скорее.

Причиной такого срочного призыва дипломаты называют обострение политической ситуации и ситуации безопасности в Иране на фоне массовых протестов и возможного насилия против иностранцев.

МИД Канады подчеркнул, что граждане должны немедленно пересмотреть свои планы пребывания в стране и организовать безопасный выезд.

В ведомстве рекомендуют делать это через соседние страны - Армению или Турцию, поскольку прямые рейсы могут быть ограничены или опасны.

"Мы призываем всех граждан Канады немедленно пересмотреть свои планы пребывания в Иране и организовать безопасный выезд", - говорится в официальном сообщении МИД.

Канадские дипломаты отметили, что правительство и дальше следит за ситуацией и будет предоставлять обновления по безопасности для граждан, которые остаются на территории Ирана.