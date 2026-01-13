Канада срочно призывает граждан покинуть Иран

МИД Канады срочно призывает своих граждан покинуть Иран из-за угрозы безопасности, рекомендовав выезд через Армению или Турцию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил МИД Канады в социальной сети Х.
Так, МИД Канады обнародовал срочное предупреждение для своих граждан, находящихся в Иране. Правительство страны призывает канадцев покинуть территорию государства как можно скорее.
Причиной такого срочного призыва дипломаты называют обострение политической ситуации и ситуации безопасности в Иране на фоне массовых протестов и возможного насилия против иностранцев.
МИД Канады подчеркнул, что граждане должны немедленно пересмотреть свои планы пребывания в стране и организовать безопасный выезд.
В ведомстве рекомендуют делать это через соседние страны - Армению или Турцию, поскольку прямые рейсы могут быть ограничены или опасны.
"Мы призываем всех граждан Канады немедленно пересмотреть свои планы пребывания в Иране и организовать безопасный выезд", - говорится в официальном сообщении МИД.
Канадские дипломаты отметили, что правительство и дальше следит за ситуацией и будет предоставлять обновления по безопасности для граждан, которые остаются на территории Ирана.
Стало известно, что в Иране речь может идти о 12 тысячах погибших в результате масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются уже 16 дней.
Отметим, что задержанным на протестах в Иране грозит смертная казнь в ближайшее время.
Между тем несмотря на масштабные репрессии президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".