Канада терміново закликає громадян залишити Іран

Так, МЗС Канади оприлюднило термінове попередження для своїх громадян, що перебувають в Ірані. Уряд країни закликає канадців покинути територію держави якомога швидше.

Причиною такого термінового заклику дипломати називають загострення політичної та безпекової ситуації в Ірані на тлі масових протестів і можливого насильства проти іноземців.

МЗС Канади наголосило, що громадяни мають негайно переглянути свої плани перебування в країні та організувати безпечний виїзд.

У відомстві рекомендують робити це через сусідні країни — Вірменію або Туреччину, оскільки прямі рейси можуть бути обмежені або небезпечні.

"Ми закликаємо всіх громадян Канади негайно переглянути свої плани перебування в Ірані та організувати безпечний виїзд", - йдеться в офіційному повідомленні МЗС.

Канадські дипломати наголосили, що уряд і далі стежить за ситуацією та надаватиме оновлення щодо безпеки для громадян, які залишаються на території Ірану.