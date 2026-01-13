UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Канада терміново закликає громадян залишити Іран

Ілюстративне фото: протести в Ірані (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

МЗС Канади терміново закликає своїх громадян залишити Іран через загрозу безпеці, рекомендувавши виїзд через Вірменію або Туреччину.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило МЗС Канади в соціальній мережі Х.

Так, МЗС Канади оприлюднило термінове попередження для своїх громадян, що перебувають в Ірані. Уряд країни закликає канадців покинути територію держави якомога швидше.

Причиною такого термінового заклику дипломати називають загострення політичної та безпекової ситуації в Ірані на тлі масових протестів і можливого насильства проти іноземців.

МЗС Канади наголосило, що громадяни мають негайно переглянути свої плани перебування в країні та організувати безпечний виїзд.

У відомстві рекомендують робити це через сусідні країни — Вірменію або Туреччину, оскільки прямі рейси можуть бути обмежені або небезпечні.

"Ми закликаємо всіх громадян Канади негайно переглянути свої плани перебування в Ірані та організувати безпечний виїзд", - йдеться в офіційному повідомленні МЗС.

Канадські дипломати наголосили, що уряд і далі стежить за ситуацією та надаватиме оновлення щодо безпеки для громадян, які залишаються на території Ірану.

Протести в Ірані

Стало відомо, що в Ірані мова може йти про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають вже 16 днів.

Зазначимо, що затриманим на протестах в Ірані загрожує страта найближчим часом.

Тим часом попри масштабні репресії президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранКанада