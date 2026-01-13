Канада терміново закликає громадян залишити Іран

МЗС Канади терміново закликає своїх громадян залишити Іран через загрозу безпеці, рекомендувавши виїзд через Вірменію або Туреччину.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило МЗС Канади в соціальній мережі Х.
Так, МЗС Канади оприлюднило термінове попередження для своїх громадян, що перебувають в Ірані. Уряд країни закликає канадців покинути територію держави якомога швидше.
Причиною такого термінового заклику дипломати називають загострення політичної та безпекової ситуації в Ірані на тлі масових протестів і можливого насильства проти іноземців.
МЗС Канади наголосило, що громадяни мають негайно переглянути свої плани перебування в країні та організувати безпечний виїзд.
У відомстві рекомендують робити це через сусідні країни — Вірменію або Туреччину, оскільки прямі рейси можуть бути обмежені або небезпечні.
"Ми закликаємо всіх громадян Канади негайно переглянути свої плани перебування в Ірані та організувати безпечний виїзд", - йдеться в офіційному повідомленні МЗС.
Канадські дипломати наголосили, що уряд і далі стежить за ситуацією та надаватиме оновлення щодо безпеки для громадян, які залишаються на території Ірану.
Стало відомо, що в Ірані мова може йти про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають вже 16 днів.
Зазначимо, що затриманим на протестах в Ірані загрожує страта найближчим часом.
Тим часом попри масштабні репресії президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".