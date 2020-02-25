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Канада зібрала 2,5 млн доларів для сімей загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Новини » В світі     25.02.2020 - 12:45
Канада зібрала 2,5 млн доларів для сімей загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані
Фото: Жан-Філіп Шампань (facebook com FPChampagneSMC)

Гроші збиралися в рамках ініціативи CanadaStrong

Мешканці Канади зібрали 3,29 млн канадських доларів (2,5 млн доларів США) на допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі рейсу PS752 в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня.

Глава канадського МЗС особливо відзначив щедрість канадців у цьому питанні.

"Спасибі за щедрість! Для сімей PS752 було зібрано 3,29 мільйона доларів у рамках ініціативи CanadaStrong", - написав Шампань.Канада зібрала 2,5 млн доларів для сімей загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані

Нагадаємо, український літак рейсу Тегеран - Київ збили 8 січня 2020 року. Загинули всі, хто перебував на його борту 176 осіб - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Іранська сторона визнала свою провину тільки на третій день після інциденту.

Станом на сьогодні, Рада національної безпеки і оборони України розглядає три версії по авіакатастрофі в Ірані.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна буде вести переговори про виплату Іраном компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" від імені всіх п'яти країн-жертв авіакатастрофи.

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