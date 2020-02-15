Катастрофа МАУ: п'ять країн вимагають компенсації від Ірану

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Учасники групи з координації допомоги жертвам катастрофи вимагають виплатити справедливу компенсацію

Учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ в Ірані вимагають виплатити своєчасну і справедливу компенсацію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Великобританія як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні на полях Мюнхенської конференції провели другу зустріч з метою забезпечення прогресу в роботі по реалізації рамкових умов співпраці з Іраном.

Крім того, міністри планують вручити лист міністру закордонних справ Ірану Мохаммад Джаваду Заріфу, в якому повторно відзначений упор на необхідності забезпечення завершення розслідування, притягнення до відповідальності винуватців, прозорості та забезпечення правосуддя для сімей і близьких жертв трагедії.

Під час розмови з Заріфом міністри країн Координаційної групи наполягали на тому, щоб Іран продовжував здійснювати всі необхідні кроки для вирішення питань щодо встановлення причин і відповідальності за збитий літак.

Також міністри закликали до прозорого і ретельного розслідування відповідно до стандартів і процедур Міжнародної організації цивільної авіації. Крім того, міністри вимагають виплатити своєчасну і справедливу компенсацію, порівнянну з попередніми подібними трагічними випадками.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що Україна наполягає на виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права.