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Пристайко виключає судовий процес з Іраном за прикладом трибуналу MH17

Новини » Політика     17.02.2020 - 13:50
Пристайко виключає судовий процес з Іраном за прикладом трибуналу MH17
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко відзначив високий рівень взаємодії з Іраном

Україна сподівається, що розслідування авіакатастрофи в Ірані не дійде до такої стадії, коли доведеться застосовувати механізм міжнародного трибуналу, як у справі про катастрофу MH17. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, українська сторона на сьогодні задоволена рівнем взаємодії з Іраном в розслідуванні катастрофи Boeing біля Тегерана.

"Станом на сьогодні ми повинні відзначити достатній рівень взаємодії з іранською стороною, як на технічному рівні, так і з розслідування. Ви праві, є механізм, такий як був застосований з MH17, ми сподіваємося, що до цього не дійде. Ми спостерігаємо нормальну взаємодію з іранською стороною", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, Україна буде вести переговори з Іраном про компенсації жертвам авіакатастрофи від імені п'яти країн.

До цього учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ в Ірані вимагали виплатити своєчасну і справедливу компенсацію.

Український літак рейсу Тегеран - Київ збили 8 січня 2020 року. Загинули всі, хто перебував на його борту 176 осіб - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Іранська сторона визнала свою провину тільки на третій день після інциденту.

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Новини України ІранавиакатастрофаВадим Пристайко
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