Трюдо анонсировал новые санкции против РФ за проведение "референдумов"

Правительство Канады не признает и никогда не признает результаты российских "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины. Оттава намерена ввести санкции против людей и организаций, которые причастны к их проведению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Twitter .

"Канада не признает и никогда не признает результаты нелегитимных референдумов России или ее попыток незаконной аннексии украинских территорий. Поясню: границы Украины не изменятся", - написал он.

Премьер подчеркнул, что территория Украины останется за Украиной.

"Мы намерены ввести санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета и разделяющих ответственность за продолжающееся кровопролитие по всей Украине", - добавил Трюдо.

Напомним, Израиль не признает российские "референдумы" в Украине.

Также США в ближайшие дни объявят об ответных мерах на псевдореферендумы РФ.

Кроме того, ЦИК не признает псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

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