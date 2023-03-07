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Канада продлит миссию инженерной подготовки в Украине, - Трюдо

Новина українською →
Оттава, Вторник 07 марта 2023 22:55
Канада продлит миссию инженерной подготовки в Украине, - Трюдо Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канада продлит миссию инженерной подготовки в Украине по крайней мере до осени следующего года.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Devoir.

По его словам, канадские медицинские инструкторы также будут направлены для оказания помощи украинским войскам в развитии боевых медицинских навыков.

При этом Трюдо добавил, что операция по военной подготовке, которую Канада начала в Украине в 2015 году, повлияла на ранний успех "гораздо лучше подготовленных" украинских войск после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, Канада выделяет Украине 3 млн канадских долларов на разминирование территории страны.

Кроме того, Трюдо ранее заявлял, что Оттава готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

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Джастин Трюдо Канада Война России против Украины
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