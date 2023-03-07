Канада продовжить місію інженерної підготовки в Україні, - Трюдо

Канада продовжить місію інженерної підготовки в Україні, принаймні, до осені наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Devoir .

За його словами, канадські медичні інструктори також будуть направлені для надання допомоги українським військам у розвитку бойових медичних навичок.

При цьому Трюдо додав, що операція з військової підготовки, яку Канада розпочала в Україні у 2015 році, вплинула на ранній успіх "набагато краще підготовлених" українських військ після початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів на розмінування території країни.

Крім того, Трюдо раніше заявляв, що Оттава готова розширити свою льотну тренувальну програму, щоб включити до неї українських військових пілотів.

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