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Канада не исключает, что будет учить украинских пилотов, - Трюдо

Новина українською →
Канада, Суббота 25 февраля 2023 01:19
Канада не исключает, что будет учить украинских пилотов, - Трюдо Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Торонто, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам Трюдо, Канада всегда ищет возможности для обучения и поддержки своих партнеров, и включение украинских пилотов в летную тренировочную программу является одной из таких возможностей.

"Пока мы учим украинских танкистов использовать Leopard 2, которые им передаем. Мы всегда открыты для того, чтобы делать больше. Мы будем обсуждать с украинцами то, как им лучше помочь", - заявил Трюдо.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER более 35 тысяч украинских защитников прошли курс навыков современного боя, что помогло им быть более эффективными во время боевых действий.

Напомним, что 24 февраля Канада объявила о передаче Украине еще четырех танков Leopard 2.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

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