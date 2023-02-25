Канада не исключает, что будет учить украинских пилотов, - Трюдо

Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Торонто, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По словам Трюдо, Канада всегда ищет возможности для обучения и поддержки своих партнеров, и включение украинских пилотов в летную тренировочную программу является одной из таких возможностей.

"Пока мы учим украинских танкистов использовать Leopard 2, которые им передаем. Мы всегда открыты для того, чтобы делать больше. Мы будем обсуждать с украинцами то, как им лучше помочь", - заявил Трюдо.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER более 35 тысяч украинских защитников прошли курс навыков современного боя, что помогло им быть более эффективными во время боевых действий.