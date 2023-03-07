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Канада выделила 3 млн долларов на разминирование территории Украины

Новина українською →
Оттава, Вторник 07 марта 2023 21:14
Канада выделила 3 млн долларов на разминирование территории Украины Фото: Канада выделила 3 млн долларов на разминирование территории Украины (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Канада выделяет Украине 3 млн канадских долларов (около 2,2 млн долларов США) на разминирование территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

"Это финансирование поддержит важные усилия по восстановлению и реконструкции в Украине и дополнит более 32 млн долларов, которые Канада уже предоставила для поддержки противоминной деятельности в стране", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что новая поддержка поможет обеспечить украинцев инструментами, необходимыми для преодоления последствий войны.

Кроме того, правительство Канады передаст семь электрических трансформаторов для восстановления энергосистемы Украины.

"Канада будет продолжать координировать свои действия с международными партнерами, чтобы помочь украинцам дать отпор жестокости, которую обрушили на них президент Путин и его сообщники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Китай может поспособствовать прекращению войны в Украине, настояв на выводе Россией войск с временно оккупированных территорий.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

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