RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Канада закликала сім'ї дипломатів покинути Україну, - ЗМІ

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади закликав членів сімей дипломатичних працівників, які перебувають в Україні, покинути країну. Раніше влада рекомендували канадцям покинути Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.

Високопоставлений чиновник в уряді Канади заявив, що подружжю і дітям до 18 років дипломатичного персоналу запропоновано покинути Україну.

За даними видання, офіційне оголошення про евакуацію співробітників посольства буде зроблено пізніше 25 січня.

Однак посольство в Києві та консульство Канади у Львові залишаться відкритими.

Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

Додамо, що ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України і чекає пояснення від США, чому вони вирішили прийняти таке рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКанадаВторгнення Росії до України