Канада пропонує своїм громадянам покинути Україну через загрози вторгнення Росії . При цьому мова поки не йдеться про термінову евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.

Міністерство закордонних справ пропонує своїм громадянам не їздити в Україну через загрозу військового вторгнення Росії. Також в тих випадках, коли канадці вже знаходяться в нашій країні, їм пропонують оцінити самостійно ризики.

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючі загрози з боку Росії і нарощування військової потужності в країні й навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною", - йдеться в заяві міністерства.

Також канадців попередили про небезпеку поїздок на непідконтрольні території Донбасу і в Крим, оскільки можливості з надання консульської допомоги канадцям в цих районах вкрай обмежені.

Зазначимо, що повідомлення МЗС Канади про пропозицію покинути Україну несе рекомендаційний характер і не є обов'язковим до виконання.

У той же час, як зазначає CTV News, мова поки не йдеться і про евакуацію дипломатів з України - уряд стежить за ситуацією. Як заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, рішення про виведення канадського персоналу буде прийматися, виходячи з "безпеки на місцях".