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Канада пропонує своїм громадянам покинути Україну

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Канада, Вівторок 25 січня 2022 08:20
Канада пропонує своїм громадянам покинути Україну Фото: Канада пропонує своїм громадянам покинути Україну (flickr. com)
Автор: Наталья Скороход

Канада пропонує своїм громадянам покинути Україну через загрози вторгнення Росії. При цьому мова поки не йдеться про термінову евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.

Міністерство закордонних справ пропонує своїм громадянам не їздити в Україну через загрозу військового вторгнення Росії. Також в тих випадках, коли канадці вже знаходяться в нашій країні, їм пропонують оцінити самостійно ризики.

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через триваючі загрози з боку Росії і нарощування військової потужності в країні й навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною", - йдеться в заяві міністерства.

Також канадців попередили про небезпеку поїздок на непідконтрольні території Донбасу і в Крим, оскільки можливості з надання консульської допомоги канадцям в цих районах вкрай обмежені.

Зазначимо, що повідомлення МЗС Канади про пропозицію покинути Україну несе рекомендаційний характер і не є обов'язковим до виконання.

У той же час, як зазначає CTV News, мова поки не йдеться і про евакуацію дипломатів з України - уряд стежить за ситуацією. Як заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, рішення про виведення канадського персоналу буде прийматися, виходячи з "безпеки на місцях".

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією в Україні... у нас є багато планів на випадок непередбачених обставин. Звичайно, безпека канадських дипломатів та їх сімей має першорядне значення, і ми продовжимо підтримувати Україну і забезпечувати безпеку канадців і українців", - сказав Трюдо.

Нагадаємо, що про евакуації дипломатів заявило США. Повідомлення з'явилося на сайті Держдепартаменту.

Також повідомлялося, що Франція рекомендує своїм громадянам не їздити в Україну.

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