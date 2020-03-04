Канада закликала Іран надати доступ до "чорних скриньок" літака МАУ

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Іран порушує міжнародне законодавство, відмовляючи в доступі до самописців

Іран має надати доступ до "чорних скриньок" літака МАУ, збитого над Тегераном, без подальшого зберігання, як це визначено конвенцією з цивільної авіації. Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань під час пресконференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави канадського МЗС, відповідно до міжнародного законодавства, Іран протягом місяця повинен був надати доступ до бортових самописців збитого літака. Він наголосив, що доступ до "чорних скриньок" є надзвичайно важливим для розслідування.

"Зараз пройшло вже понад 30 днів з моменту катастрофи й, відповідно, доступ до "чорних скриньок" є надзвичайно важливим і таким, що відповідає міжнародному законодавству. Якщо ми не можемо отримати доступ до "чорних скриньок", то певним чином міжнародне законодавство порушується", - заявив він.

Шампань додав, що над отриманням доступу до "чорних скриньок" мають працювати країни, громадяни яких стали жертвами трагедії, та міжнародні організації.

"Ми маємо працювати всі разом, щоб Іран надав доступ до "чорних скриньок". Все має бути абсолютно прозоро, адже прозорість не дає можливості виникати певним змовам, тому доступ до "чорних скриньок" має бути забезпечений", - зазначив глава МЗС Канади.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з Міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Середа, 4 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відмовився передавати іншим країнам пошкоджену "чорну скриньку" збитого літака МАУ. У МЗС Ірану заявили, що Тегеран має повне право самостійно займатися розшифровкою бортового самописця.

До цього посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявляв, що Тегеран може передати "чорні скриньки" українського літака Україні чи іншій державі, якщо йому не вдасться самостійно їх розшифрувати.