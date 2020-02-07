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У Ірані розповіли, коли передадуть Україні "чорні скриньки" літака МАУ

Новини » Політика     07.02.2020 - 16:58
У Ірані розповіли, коли передадуть Україні "чорні скриньки" літака МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

В Ірані сподіваються самостійно розшифрувати бортові самописці літака

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що Тегеран може передати "чорні скриньки" українського літака авіакомпанії МАУ, який іранські військові збили на початку січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, під час форуму в іранському посольстві в Києві Мораді повідомив, що Іран може передати бортові самописці збитого військовими літака Україні чи іншій державі, якщо йому не вдасться самостійно їх розшифрувати.

"Бортові самописці можуть бути відправлені до України або іншої держави, якщо в Ірану не буде можливості їх розшифрувати", - заявив посол.

Він додав, що наразі очікується завершення комплексного розслідування катастрофи українського літака, яке веде Іран як країна, де стався інцидент.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань закликав Іран якомога швидше забезпечити розшифрування бортових самописців українського літака відповідно до норм міжнародного законодавства. Шампань також закликав ІКАО приєднатися до вимог Канади.

Також РБК-Україна писало, що записи з "чорних скриньок" українського літака, який збили іранські військові, будуть відправлені для розшифрування до Франції. Пізніше французьке бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації заявило, що розшифрування бортових самописців буде відбуватися в Україні.

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