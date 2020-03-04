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Канада призвала Иран предоставить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:27
Канада призвала Иран предоставить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/SZimpas)

Иран нарушает международное законодательство, отказывая в доступе к самописцам

Иран должен предоставить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ, сбитого над Тегераном, без дальнейшего хранения, как это определено конвенцией по гражданской авиации. Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы канадского МИД, согласно международному законодательству, Иран в течение месяца должен был предоставить доступ к бортовым самописцам сбитого самолета. Он подчеркнул, что доступ к "черным ящикам" является чрезвычайно важным для расследования.

"Сейчас прошло уже более 30 дней с момента катастрофы и, соответственно, доступ к "черным ящикам" является чрезвычайно важным и соответствует международному законодательству. Если мы не можем получить доступ к "черным ящикам", то определенным образом международное законодательство нарушается", - заявил он.

Шампань добавил, что над получением доступа к "черным ящикам" должны работать страны, граждане которых стали жертвами трагедии, и международные организации.

"Мы должны работать все вместе, чтобы Иран предоставил доступ к "черным ящикам". Все должно быть абсолютно прозрачно, ведь прозрачность не дает возможности возникать определенным заговорам, поэтому доступ к "черным ящикам" должен быть обеспечен", - отметил глава МИД Канады.

#ВЖИВУЮ: Совместная прессконференция Министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с Министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Среда, 4 марта 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран отказался передавать другим странам поврежденный "черный ящик" сбитого самолета МАУ. В МИД Ирана заявили, что Тегеран имеет полное право самостоятельно заниматься расшифровкой бортового самописца.

До этого посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявлял, что Тегеран может передать "черные ящики" украинского самолета Украине или другому государству, если ему не удастся самостоятельно их расшифровать.

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