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Зеленський обговорив з Шампанем розслідування авіакатастрофи в Ірані

Новини » Політика     04.03.2020 - 14:28
Зеленський обговорив з Шампанем розслідування авіакатастрофи в Ірані
Фото: Володимир Зеленський та Франсуа-Філіп Шампань (president.gov.ua)

Зеленський обговорив з Шампанем також питання компенсації родичам загиблих

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем розслідування авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також Зеленський та Шампань обговорили питання компенсації родичам загиблих, повне розслідування трагедії, дослідження "чорних скриньок".

"Україна повністю відкрита в цьому питанні. І, за потреби, готова співпрацювати з міжнародними партнерами задля найповнішого отримання інформації з "чорних скриньок", - зазначив президент.

Зеленський розповів про концесійні проекти, велику приватизацію, а також зосередився на реформуванні правової системи. Крім того, президент поінформував канадську делегацію про ситуацію на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань з 4 по 6 березня буде з робочим візитом в Україні. Тоді очікувалось, що він проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром, міністром закордонних справ. Зазначимо, Канада теж є постраждалою стороною у справі про катастрофу літака МАУ.

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