Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Канады: обсудили давление на РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в соцсети Х.

Зеленский отметил, что он вместе с Карни подробно обсудил санкции, которые сработают, чтобы побудить Москву закончить войну.

"Хорошая встреча с Марком Карни. Поблагодарил за поддержку. Очень ценим, что Канада - наш настоящий друг. Обсудили, что нужно, чтобы приблизить длительный мир. Самое главное - давить на Россию так, чтобы побудить ее делать реальные шаги для завершения войны. Очень подробно обсудили, какие санкции сработают, в частности вторичные, энергетические и санкции против теневого флота", - говорится в сообщении.

Также президент добавил, что они вдвоем обсудили оборону сотрудничает и развитие коалиции желающих.

"Благодарен за приглашение принять участие во встрече G7. Ждем господина премьер-министра в Украине!", - резюмировал Владимир Зеленский.

Впоследствии глава государства показал видео своей встречи с Карни. В заметке в Telegram Зеленский дополнил информацию и написал, что проинформировал канадского премьера "о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней".

"Рассказал о ходе переговоров в Стамбуле и важности дальнейшей координации наших усилий. Следующие санкции против России должны быть сильными и охватывать энергетику и теневой флот, чтобы склонить ее делать реальные шаги к миру", - сказано в новой публикации.