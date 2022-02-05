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Канада відправила в Україну літак з військовою допомогою

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Оттава, Субота 05 лютого 2022 02:55
Канада відправила в Україну літак з військовою допомогою Фото: Канада відправила в Україну літак з військовою допомогою (twitter.com/RoyalCanNavy)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили Канади направили в Україну транспортний літак з військовою допомогою. Партія містить нелетальне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Канади.

У Міноборони пояснили, що це пов'язано з недавньою заявою влади Канади про підтримку Києва на тлі ескалації на кордоні і розширенням канадської тренувальної місії.

"Минулої ночі (ніч проти 4 лютого - ред.) літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон з вантажем нелетального озброєння для України", - йдеться в повідомленні.

У літак були завантажені, зокрема, засоби індивідуального захисту, розвідувальне обладнання та обладнання для ведення спостереження.

Також в Україну вилетіла група канадських фахівців, які мають переконатися, що українські сили безпеки належним чином навчені для його обслуговування і використання.

Раніше повідомлялося, що Канада розширить місію з навчання українських військовослужбовців. В Україну направлять близько 60 канадських військових найближчим часом.

Крім того, Канада прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.

Нагадаємо, 26 січня уряд Чехії схвалив передачу Україні 4000 артилерійських снарядів. Допомога буде направлена через загрозу вторгнення Росії.

Зазначимо, 26 січня уряд Литви прийняв рішення передати українським військовим 24 портативних тепловізорів. Зараз ці прилади знаходяться в Збройних силах країни.

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