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В Україну направлять 60 військових з Канади для розширення місії

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 16:29
В Україну направлять 60 військових з Канади для розширення місії Фото: міністр національної оборони Канади Аніта Ананд та голова МВС України Денис Монастирський (mvs.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Канада розширить місію щодо навчання українських військовослужбовців. В Україну направлять близько 60 канадських військових у найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

"Найближчим часом в Україну буде направлено близько 60 військовослужбовців ЗС Канади для розширення місії", - заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд під час зустрічі з головою МВС України Денисом Монастирським.

Також вона зазначила, що є можливість збільшити кількість контингенту до 400 осіб.

Нагадаємо, у неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.

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