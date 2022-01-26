Чехія передасть Україні 4000 артилерійських снарядів, - Idnes

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Idnes .

Видання пише, що сьогодні міністр оборони Чехії Яна Чорнохова запропонувала безоплатно передати Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів. З її слів, до України могло бути відправлено близько 5000 одиниць боєприпасів.

За даними Idnes, уряд схвалив передачу 4000 снарядів на суму близько 37 млн. крон (1,7 млн. доларів).

"Ми країна, яка має свій досвід військової окупації, і тому ми не готові просто так спостерігати за чимось подібним. Навіть у ситуації, коли це безпосередньо не стосується Чехії. Але це торкається нас побічно, це загрожує нашій безпеці", - заявляв сьогодні у парламенті прем'єр-міністр Петро Фіала, коментуючи можливість військових поставок Україні.

Оновлено від 18:35

Міноборони Чехії у Twitter офіційно підтвердило інформацію про поставки.

"Передачу 4006 артилерійських боєприпасів калібру 152 мм Україні нещодавно на своєму засіданні схвалив уряд Чехії. Це буде зроблено через угоду про пожертвування", - повідомили у чеському Міноборони.