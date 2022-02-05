Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержит нелетальное оборудование.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Минобороны Канады.

В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о поддержке Киева на фоне эскалации на границе и расширением канадской тренировочной миссии.

"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - ред.) Самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины", - говорится в сообщении.

В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.

Также в Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования.