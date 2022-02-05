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Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

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Оттава, Суббота 05 февраля 2022 02:55
Канада отправила в Украину самолет с военной помощью Фото: Канада отправила в Украину самолет с военной помощью (twitter.com/RoyalCanNavy)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержит нелетальное оборудование.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Минобороны Канады.

В Минобороны пояснили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о поддержке Киева на фоне эскалации на границе и расширением канадской тренировочной миссии.

"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - ред.) Самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины", - говорится в сообщении.

В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.

Также в Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования.

Ранее сообщалось, что Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих. В Украину направят около 60 канадских военных в ближайшее время.

Кроме того, Канада приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.

Напомним, 26 января правительство Чехии одобрило передачу Украине 4000 артиллерийских снарядов. Помощь будет направлена из-за угрозы вторжения России.

Отметим, 26 января правительство Литвы приняло решение передать украинским военным 24 портативных тепловизора. В настоящее время эти приборы находятся в Вооруженных силах страны.

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