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Канада заборонила імпорт золота з Росії

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Оттава, П'ятниця 08 липня 2022 15:54
Канада заборонила імпорт золота з Росії Фото: Канада заборонила імпорт золота з Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади заборонив імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки і ще більше обмеживши можливості Росії зі збору коштів для ведення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.

Зокрема, в країну тепер заборонено ввозити:

  • золото немонетарне, необроблене в порошку;
  • золото немонетарне, необроблене, крім порошку;
  • золото негрошове в напівфабрикатах, крім порошку;
  • золото монетне, необроблене або в напівфабрикатах, або у вигляді порошку;
  • ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами;
  • вироби золотих або срібних справ майстрів та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами.

Заборона на імпорт золота з Росії набула чинності сьогодні, 8 липня.

Раніше повідомлялося, що ембарго на імпорт російського золота введуть США, Британія, Канада і Японія.

Разом з тим Європейський союз також розглядає можливість заборони імпорту золота.

28 червня США офіційно ввели заборону на імпорт золота.

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