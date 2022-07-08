Канада заборонила імпорт золота з Росії
Фото: Канада заборонила імпорт золота з Росії (pixabay.com)
Уряд Канади заборонив імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки і ще більше обмеживши можливості Росії зі збору коштів для ведення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.
Зокрема, в країну тепер заборонено ввозити:
- золото немонетарне, необроблене в порошку;
- золото немонетарне, необроблене, крім порошку;
- золото негрошове в напівфабрикатах, крім порошку;
- золото монетне, необроблене або в напівфабрикатах, або у вигляді порошку;
- ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами;
- вироби золотих або срібних справ майстрів та їх частини з дорогоцінних металів, крім срібла, з покриттям або без покриття дорогоцінними металами.
Заборона на імпорт золота з Росії набула чинності сьогодні, 8 липня.
Раніше повідомлялося, що ембарго на імпорт російського золота введуть США, Британія, Канада і Японія.
Разом з тим Європейський союз також розглядає можливість заборони імпорту золота.