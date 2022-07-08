Канада ввела санкції проти дезінформаційних структур та агентів Росії: список
Фото: Канада ввела санкції проти дезінформаційні структури та агентів Росії (Getty Images)
Канада ввела додаткові санкції в рамках протидії кремлівської кампанії з дезінформації. Під обмеження потрапили 29 агентів дезінформації та пропаганди, а також 15 структур, які контролюються урядом Росії й докладають зусилля для поширення брехні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.
Фізичні особи, які потрапили під список санкцій:
- Олександр Євгенович Лебедєв;
- Піманов Олексій Вікторович;
- Ілляшенко Андрій Віталійович;
- Гаспарян Армен Сумбатович;
- Шейнін Артем Григорович;
- Куликов Дмитро Євгенович;
- Максут Ігорович Шадаєв;
- Володимир Миколайович Сунгоркін;
- Олег Борисович Добродєєв;
- Сергій Володимирович Михайлов;
- Кеосаян Тигран Едмондович;
- Скабєєва Ольга Володимирівна;
- Модест Олексійович Колеров;
- Бабаян Роман Георгійович;
- Прилєпін Євгеній Миколайович;
- Антон В'ячеславович Красовський;
- Мамонтов Аркадій Вікторович;
- Олексій Львович Ніколов;
- Антон Сергійович Анісімов;
- Марія Володимирівна Захарова;
- Ірина Володимирівна Вовк;
- Володимир Михайлович Гундяєв;
- Худавердян Тигран Оганесович;
- Липов Андрій Юрійович;
- Логунов Володимир Вікторович;
- Олег Олександрович Терляков;
- Вадим Олексійович Суботін;
- Мілош Едуардович Вагнер;
- Акопов Петро;
- Катерина Сергіївна Андрєєва.
Юридичні особи, які потрапили під список санкцій:
- АТ "Первый канал Россия";
- телеканал "Россия-1";
- АТ "Телекомпания НТВ";
- "Руссотрудничество";
- ТАСС;
- "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
- "Газпром Медиа";
- "Национальная Медиа Группа";
- телеканал "Россия-24";
- "Смотрим";
- "Вести.Ру";
- "РТ";
- "Спутник";
- информационное агентство REGNUM;
- "Роскомнадзор".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Канада також заборонила імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.
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