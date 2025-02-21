Канада будет настаивать, чтобы Россию не возвращали в G7, - посол

Как передает РБК-Украина , об этом посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила на Киевском форуме по безопасности .

Посол Канады прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой семерки" "было ошибкой".

"Я думаю, мы все должны помнить причины, по которым Россия была исключена из этой группы. Это было в 2014 году после аннексии Крыма, и я вижу, что условия не изменились. Канада не готова к смене членства в G7 и будет настаивать на своем", - подчеркнула Цмоць.

Также она обратила внимание, что поддержка Украины от "Большой семерки" будет продолжаться. В частности, она напомнила о антироссийских санкциях G7.

"Думаю, это останется приоритетом - сделать их (санкции - ред.) сильнее в новых сферах, более гибкими и решить вопрос обхода этих санкций", - уточнила посол.