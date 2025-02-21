Канада будет настаивать, чтобы Россию не возвращали в G7, - посол
Канада против возвращения России в "Большую семерку". Украина остается приоритетом для G7.
Как передает РБК-Украина, об этом посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила на Киевском форуме по безопасности.
Посол Канады прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой семерки" "было ошибкой".
"Я думаю, мы все должны помнить причины, по которым Россия была исключена из этой группы. Это было в 2014 году после аннексии Крыма, и я вижу, что условия не изменились. Канада не готова к смене членства в G7 и будет настаивать на своем", - подчеркнула Цмоць.
Также она обратила внимание, что поддержка Украины от "Большой семерки" будет продолжаться. В частности, она напомнила о антироссийских санкциях G7.
"Думаю, это останется приоритетом - сделать их (санкции - ред.) сильнее в новых сферах, более гибкими и решить вопрос обхода этих санкций", - уточнила посол.
Заявление Трампа
Напомним, Трамп заявил о намерении вернуться к формату "Большой восьмерки" на прошлой неделе.
После этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что нормального сотрудничества с Россией, которой правит диктатор Владимир Путин, быть не может.
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